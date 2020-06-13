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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 08:46

رسالة من محمد السادس للرئيس التونسي وآمال بتجديد العلاقات

رسالة من محمد السادس للرئيس التونسي وآمال بتجديد العلاقات
وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية بأن مبعوث العاهل المغربي، “نقل بهذه لمناسبة تحيات جلالته للرئيس التونسي”.

وأوضح المصدر نفسه، أن الرسالة الملكية “تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطويرها، وكذلك بالوضع الإقليمي والدولي”.

وتفتح هذه الزيارة أفقا جديدا في العلاقات بين البلدين لزيادة تمتينها في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الزيارة في ظروف اقليمية متوترة، خاصة أمام التطورات التي تشهدها ليبيا، ومستجدات الوساطة المصرية وجهودها لحل الأزمة الليبية.

من جهتها اعتبرت صحيفة “المغرب” التي تصدر في تونس، أنه “ليس صدفة ان تكون أول زيارة خارجية للوزير المغربي بعد أزمة كورونا واغلاق الحدود الى تونس ، لذلك فالزيادة تحمل رسالة قوية جدا ذات أبعاد هامة”.

وتجدر الإشارة الى أن التواصل مع الرباط أخذ زخما جديدا منذ وصول رئيس الجمهورية قيس سعيد الى سدة الحكم ، من خلال العديد من المكالمات الهاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية وعاهل المملكة المغربية.

وكشفت ذات الصحيفة أن في الأجندة الرئاسية في تونس تبادل قريب للزيارات بين الطرفين.

وأرسل المغرب في السابق، وفدا خاصا للمشاركة في تنصيب الرئيس التونسي قيس سعيد في 23 تشرين أول/ أكتوبر 2019. وكانت تلك المشاركة بمثابة مؤشر هام على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين .

وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية المغربي الى سنة 2015 ، ما يكشف وجود نوع من الفتور ساد العلاقات بين البلدين خلال الأعوام الماضية.
رقم : 868265
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