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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 08:49

سوريا..في باكورة عمله برئاسة الوزراء..عرنوس يتخذ قرارات هامة

سوريا..في باكورة عمله برئاسة الوزراء..عرنوس يتخذ قرارات هامة
وتم التأكيد على أهمية تأمين انسياب المواد من المنتج إلى المستهلك مباشرة عبر وسائط النقل التابعة للجهات الحكومية، بما يقلل من الحلقات الوسيطة والتكاليف التسويقية وينعكس بشكل مباشر على صعيد تخفيف أسعار المستهلك النهائي بشكل مناسب.

كما تم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الفعاليات التسويقية التشجيعية، بالتنسيق مع الاتحادات المعنية والشركاء في قطاع الأعمال، وتكليف وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ ما يلزم لتسويق منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة لدى منافذ التدخل الإيجابي وفق الطاقة الاستيعابية وبأسعار تقارب أسعار التكلفة.

وتقرر تكليف محافظي طرطوس واللاذقية ودرعا موافاة وزارة التجارة الداخلية بشكل يومي بكميات وأنواع المنتجات الزراعية، ولا سيما الغذائية القابلة للتسويق إلى المحافظات الأخرى، على أن تقوم وزارة التجارة الداخلية بتوزيع الكميات المتوافرة لدى المحافظات المنتجة على الأسواق الرئيسة في محافظات دمشق وحلب وحمص والمحافظات الأخرى حسب الأولوية.

وطلب من وزارات الزراعة والإدارة المحلية والتجارة الداخلية وضع خارطة توزع الإنتاج الزراعي الغذائي في المحافظات والتسويق المناسب إلى المناطق كافة.

وجرى التأكيد على وزارة التجارة الداخلية والمجالس المحلية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فتح المنافذ ومحلات بيع التجزئة وعدم إغلاقها تحت طائلة سحب تراخيص العمل، بالإضافة إلى الخيارات التسويقية الأخرى، وتكليف وزارة التجارة الداخلية متابعة عقود توريد المواد الأساسية وتحميل الموردين كل المسؤوليات عن عدم الالتزام بمواد العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الإدارة المحلية والبيئة والنقل والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.
 
رقم : 868268
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