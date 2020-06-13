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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 08:50
لـ15 يوما اضافيا..

تمديد تعليق العمل لغالبية موظفي الدولة في اليمن

تمديد تعليق العمل لغالبية موظفي الدولة في اليمن
كما أعلنت وزارة الخدمة في بيان عن تمديد تعليق العمل بنظام بصمة الحضور والانصراف الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة خلال الفترة نفسها.

وحثت الوزارة، كافة وحدات الخدمة العامة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الإدارية الاحترازية والوقائية الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة في أماكن العمل وأهمها الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف على الأقل فيما بين الأفراد، وإيجاد وسيلة تواصل بديلة عن الاجتماعات وما هو مهم منها يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة.

ودعت وزارة الخدمة المدنية، القيادات الإدارية بوحدات الخدمة العامة التأكد والمتابعة اليومية لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة.

وأهاب البيان بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة المركزية والمحلية الالتزام باتخاذ الإجراءات الإدارية التنفيذية لذلك كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا والعمل وفق ما سيرد من القرارات والتعاميم والتوجيهات والإرشادات الوقائية التي سيتم تعميمها.
رقم : 868269
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