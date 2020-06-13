مصر تسجل 1577 إصابة بكورونا ووفاة 45 حالة

وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس تسجيل 1442 حالة إصابة، كما أعلنت في بيان تسجيل 45 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس مقابل 35 الخميس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1422

حالة.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.



وناشد المتحدث المواطنين "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية".



وقالت الحكومة المصرية الخميس إنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السائحين الأجانب المنتجعات الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتباراً من أول يوليو (تموز).



وذكر بيان الحكومة أن المناطق التي سيجري إعادة فتحها موجودة في جنوب سيناء حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب ومحافظة البحر الأحمر التي تضم الغردقة ومرسى علم وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط