الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 حزيران 2020 ساعة 09:36
تدخل اسبوعها الثالث على التوالي..

تواصل الاحتجاجات المنددة بالعنصرية في الولايات المتحدة

تواصل الاحتجاجات المنددة بالعنصرية في الولايات المتحدة
وخرجت في مدينة مينابوليس "حيث وقعت جريمة مقتل المواطن جورج فلويد"، مسيرة حاشدة شارك فيها الالاف مطالبين بمحاكمة عادلة لعناصر الشرطة المتهمين بارتكاب الجريمة.

كما طالب المتظاهرون باعادة هيكلة مؤسسة الشرطة في ولاية منيسوتا وتعديل انظمة عمل قوات الامن.

وفي اتلانتا بولاية جورجيا احتشد المئات منددين بتصريحات الرئيس ترامب الذي قال انه يتفهم استخدام اسلوب الخنق في بعض حالات الاعتقال من قبل الشرطة.

وأضاف لقناة فوكس نيوز "لا أحب أسلوب الخنق... (لكن) أحيانا إذا كنت بمفردك وتتشاجر مع أحدهم فالأمر صعب"، وتابع "أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا جدا في العموم أن ينتهي".

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة بعد مقتل جورج فلويد في 25 أيار/ مايو خلال توقيفه بعدما ضغط عنصر أبيض في شرطة مينيابوليس بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق وهو يستغيث "لا أستطيع أن أتنفس"، وقد تحوّلت كلماته الأخيرة إلى شعار للتظاهرات الاحتجاجية ضد عنف الشرطة والعنصرية.
رقم : 868290
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
13 حزيران 2020
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
13 حزيران 2020
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
12 حزيران 2020
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
12 حزيران 2020
طبول الحرب تقرع في ادلب
طبول الحرب تقرع في ادلب
12 حزيران 2020
روحاني: إيران وروسيا تتحملان مسؤولية أمن المنطقة
روحاني: إيران وروسيا تتحملان مسؤولية أمن المنطقة
12 حزيران 2020
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
12 حزيران 2020
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
11 حزيران 2020
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
11 حزيران 2020
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
11 حزيران 2020
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
11 حزيران 2020
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
ضربات الاستفتاء الأربعة التي لا يمكن لإقليم كردستان تعويضها
11 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس