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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 11:19

اجراءات جديدة بخصوص ساعات العمل في السعودية

اجراءات جديدة بخصوص ساعات العمل في السعودية
ولا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام، بحسب البيان الوزاري.

ولا يدخل ضمن القرار العمال في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، بشرط أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

وتستثني القاعدة عددا من المحافظات لعدم وصول درجات الحرارة فيها إلى مستويات تتطلب حظر العمل.

يأتي هذا فيما تتخذ السلطات السعودية اجراءات صارمة تجاه العمالة الوافدة، وتضيق الخناق عليهم في جميع المجالات يوما بعد يوم، خاصة بعد تفشي وباء كورونا في المملكة، اتخذت السلطات وباء كورونا ذريعة للمزيد من الضغط على هذه الفئة.
رقم : 868319
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