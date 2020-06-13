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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 11:21

حاكم مصرف لبنان نجا من إقالة في اللحظات الأخيرة!

حاكم مصرف لبنان نجا من إقالة في اللحظات الأخيرة!
وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة إلى أن "إقالة حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ كانت فكرة جدية طرحت، ليل الخميس، في ​السرايا الحكومية​. وكان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ متحمساً لها، وعلى هذا الاساس قرّر عقد جلستين ل​مجلس الوزراء​ يوم أمس الجمعة".

وأضاف المصدر: "إلا ان دياب تراجع عن ذلك، بعد دعوة من بعض المستويات الرئاسية إلى التروي وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار أو الإقدام على أي خطوة غير مدروسة من شأنها ان تترك مفاعيل سلبية على الواقع المالي في لبنان، وتحقق ما يريده مفتعلو أزمة ​الدولار​. فضلا عن أنها تزيد من تدهور الوضع بدل معالجته".

وأعلن رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني، ​نبيه بري، الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​ ابتداءً من اليوم إلى 3200 ليرة لبنانية.
رقم : 868322
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