الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان

وبحسب ، فان العميد صادق حسيني أعلن في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام في مدينة سنندج الليلة عن اجراء مناورات سنوية لحرس الثورة الاسلامية في محافظة كردستان .



وأشارالعميد حسيني إلى أن هذه المناورات ستجري في المستقبل القريب في المستقبل القريب في المنطقة العامة لمحافظة كردستان.



وافاد العميد حسيني ان هذه المناورات جزء من البرنامج السنوي للحرس الثوري الذي يجري كل عام في إحدى المناطق العامة في البلاد وسيجري في كردستان هذا العام.



وبحسب العميد حسيني انه بالإضافة إلى الوحدات التابعة لقاعدة شهيد شهرامفر في محافظة كردستان ، ستشارك وحدات من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المناورات .



وتابع: "ستجري هذه العملية تكريما لذكرى شهداء محافظات كردستان وتحت عنوان مناورات اقتدار شهداء كردستان .