الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 حزيران 2020 ساعة 12:54

مسؤول يمني ينتقد الأمم المتحدة وأداؤها في اليمن

مسؤول يمني ينتقد الأمم المتحدة وأداؤها في اليمن
وقال الفيشي في بيان، إن الأمم المتحدة تخوض حرباً احترافية لا إنسانية متمثلة في بيانات وتصريحات إعلامية وترصد الوضع الداخلي للشعب اليمني بعمق وفي كل الاتجاهات، وتُصرّح عن انهيار النظام الصحي باليمن وتكتفي بالتحذيرات الإعلامية بدلاً من إيقاف الحصار والعدوان.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تغطي على قضية احتجاز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية بالقرب من ميناء الحديدة، من خلال الإفراج عن سفينة قبل كل إحاطة في جلسات مجلس الأمن وتشيد بتسهيل السعودية دخول الإمدادات في إحاطتها.

وأضاف الفيشي "هل تظن الأمم المتحدة أن الشعب اليمني سينتظر ويموت جوعاً حتى يحين موعد الإحاطة القادمة".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة بدلا من أن تُحمّل أمريكا والسعودية مسؤولية انهيار النظام الصحي في اليمن تلمح لهم أن يستمروا في حصارهم وعدوانهم.

ودعا رئيس فريق المصالحة الوطنية، الأمم المتحدة إلى أن يكون لها دوراً فاعلاً في دعم المصالحة الوطنية باليمن.

وأكد أن دعم جهود المصالحة الوطنية، مسؤولية ينبغي أن تكون ضمن مهام وأنشطة الأمم المتحدة بما يسهم في الحيلولة دون نشوب الصراعات، كما أنها مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وجدد التأكيد على الاستعداد للتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومعالجة كل القضايا الشائكة.
رقم : 868341
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
13 حزيران 2020
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
13 حزيران 2020
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
13 حزيران 2020
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
12 حزيران 2020
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
12 حزيران 2020
طبول الحرب تقرع في ادلب
طبول الحرب تقرع في ادلب
12 حزيران 2020
روحاني: إيران وروسيا تتحملان مسؤولية أمن المنطقة
روحاني: إيران وروسيا تتحملان مسؤولية أمن المنطقة
12 حزيران 2020
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
12 حزيران 2020
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
11 حزيران 2020
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
11 حزيران 2020
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
11 حزيران 2020
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
11 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس