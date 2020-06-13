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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 13:01
السفارة الايرانية:

اغتيال علماء الدين المعتدلين له عواقب وخيمة على أفغانستان

اغتيال علماء الدين المعتدلين له عواقب وخيمة على أفغانستان
وادانت السفارة الايرانية في بيان، حادث الانفجار الذي وقع أمس الجمعة في مسجد "شيرشاه سوري" في كابل، واعتبرت ان الاعتداء على المساجد واغتيال علماء الدين المعتدلين يعد مشروعا خطيرا له عواقب وخيمة على افغانستان والمنطقة.

يذكر ان انفجارا وقع أمس الجمعة داخل مسجد "شيرشاه سوري" في العاصمة الافغانية، ادى الى مصرع 4 اشخاص من بينهم مولوي مفلح احد علماء السنة في افغانستان واصابة آخرين.

والانفجار الذي في وقع مسجد "شيرشاه سوري" أحد المساجد المزدحمة في العاصمة كابل، ووقع بعد 10 ايام من انفجار وقع في اطراف مسجد "وزير محمد اكبر خان" في كابل.

وحسب بيان وزارة الداخلية الافغانية فان الانفجار في مسجد "وزير محمد اكبر خان" اسفر عن مقتل اثنين من المصلين من بينهم مولوي محمد اياز نيازي امام الجماعة واصابة ثلاثة آخرين.
رقم : 868347
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