دعوات لكسر الحصار الاميركي في منع الدولار على لبنان

ونصح الحكومة بالتدخل بحكمة في السوق، ولكن من دون هدر الاحتياط الاستراتيجي، الذي يضمن الامن الصحي الغذائي الاجتماعي للناس، نعم لهجمة دبلوماسية سياسية تكسر الحصار الاميركي لمنع الدولار من دخول لبنان.