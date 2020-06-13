الصحة البحرينية تعلن عن 444 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الصحة البحرينية، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها سجلت 444 حالة قائمة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية؛ منها 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و9 حالات قادمة من الخارج، ليصبح إجمالي عدد المصابين في البلاد ‭17713‬ حالة.



وأضافت الوزارة أنها سجلت أيضاً 288 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 12191 حالة.



ولم تسجل أي حالات وفاة في الساعات الأخيرة، ليستقر الرقم عند 36 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في المملكة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة، منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة.



وحتى فجر اليوم السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و718 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 427 ألفاً، وتعافى أكثر من 3 ملايين و913 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر" الذي يرصد أرقام ضحايا الوباء.