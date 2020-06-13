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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 14:09

لندن تقدم دعما عسكريا جديدا للسعودية في عدوانها على اليمن

لندن تقدم دعما عسكريا جديدا للسعودية في عدوانها على اليمن
تحدثت تقارير عن هبوط 8 طائرات مقاتلة بريطانية من طراز تايفون، إضافة إلى طائرة استطلاع، في مطار سعودي.

كما كشفت عن إرسال بريطانيا بطاريتين من أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى المملكة، ويُعتقد أن هذه الأنظمة من نوع "Sky Sabre"، التي حصل عليها مؤخرا الجيش البريطاني.

علاوة على ذلك، تبحر حاليا سفينتان عسكريتان بريطانيتان على الأقل في المياه الإقليمية السعودية.

وحسب التقارير ذاتها، وصل وفد عسكري بريطاني مشترك من الجيش البريطاني ومجموعة الدفاع الجوي السابعة والقوات الجوية الملكية والبحرية الملكية إلى الرياض الشهر الماضي.

وناقش الأمير "خالد" والوفد البريطاني التعاون العسكري السعودي البريطاني المحتمل لحماية المنشآت الاستراتيجية السعودية خاصة المنشآت النفطية، وكذلك طرق الشحن.
وقد يشمل التعاون السعودي البريطاني، أيضا، إرسال مستشارين في الحرب التي تشنها السعودية على اليمن، لتزويد القادة العسكريين السعوديين باستشارات حول كيفية مواجهة اللجان الشعبية اليمنية على الحدود السعودية الجنوبية.

وتقول مصادر قريبة من الوضع إن الأمير "خالد" عقد مؤخرا لقاءً افتراضيا عبر الإنترنت مع "والاس" ووزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر".

يأتي ذلك بعد قرار الولايات المتحدة، مطلع الشهر الماضي، سحب بطاريتين من نظام باتريوت وسحب القوات الأمريكية من السعودية.

ورغم الشائعات حول أسباب القرار ، قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إنه جزء من إجراءات عسكرية متفق عليها بين المملكة وأمريكا، حسب قوله.

وتشن السعودية بمساعدة الغرب عدوانا ظالما على اليمن قتل الاف المدنيين معظمهم نساء واطفال ودمر البنية التحتية لهذا البلد الفقير ما ادى الى انتشار الاوبئة وتشريد الملايين في ظل الحرب والحصار الذي يفرضه العدوان السعودي.
رقم : 868363
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