الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 حزيران 2020 ساعة 17:53

استمرارا قطع الطرقات في بعض مناطق الشمال في لبنان

استمرارا قطع الطرقات في بعض مناطق الشمال في لبنان
وأفادت ​غرفة التحكم المروري​ اليوم السبت بأن كل ​الطرقات​ ضمن بيروت وضواحيها سالكة، وكذلك اوتوستراد بيروت جونية جبيل ​طرابلس​، واوتوستراد بيروت صيدا صور.
أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس حلبا و​زغرتا​ فهي:- اوتوستراد حلبا ​القبيات​ محلة ​الكويخات​- البداوي مقابل محطة الاكومي- المحمرة

و أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن التحركات والاحتجاجات الشعبية تجددت ليل أمس في طرابلس، التي شهدت ساحاتها مواجهات عنيفة، اشتدت حدتها بعد العاشرة مساء وحطم المحتجون واجهات المحال التجارية والمؤسسات العامة الخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وبحاويات النفايات، ورموا الحجارة وقنابل المولوتف تجاه الجيش الذي أطلق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين، واستمرت المواجهات وعمليات الكر والفر بين الطرفين الى بعد منتصف الليل، مما أدى الى سقوط أكثر من أربعين جريحا من كلا الطرفين.

وصدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة الاسلامية البيان الاتي: "وقع إشتباك بين الجيش ومتظاهرين في ساحة النور ومحيطها في طرابلس، مما أدى إلى إصابة أكثر من 49 شخصا بينهم 6 عسكريين بحالات اختناق وجروح ورضوض عديدة؛ وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على اسعافهم ميدانيا، كما نقلت سيارات الصليب الاحمر عددا من الجرحى الى مستشفيات المدينة.

المواجهات تطورت بين المتظاهرين والجيش، بعدما صادر بعض الشبان شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية في السرايا، وقد تصدت العناصر العسكرية لهؤلاء الشبان ومنعتهم من الاستيلاء على الشاحنتين. بالتوازي جابت مسيرات راجلة وعلى الدراجات النارية شوارع المدينة، وقام الشبان الذين يستقلون الدراجات باعمال شغب واعتداء على الاملاك العامة والخاصة والقى عدد منهم قنابل مولوتوف على مبنى بلدية طرابلس وعلى واجهات بعض المصارف.

وتمكنت عناصر الجيش من استعادة السيطرة والزام المحتجين على التراجع الى عمق الشوارع الداخلية، في حين عمدت العناصر بعد ذلك الى فتح معظم الطرق التي قطعها المحتجون.

وتشهد الشوارع صباح اليوم حركة سير حفيفة، فيما فتحت معظم المحال التجارية ابوابها.

و شهدت مركز بيروت ليلة أمس مواجهات بين القوي الامنية و امتظاهرين لليلة الثانية و اقدم عدد من المتظاهرين على تكسير واجهات المحلات و المكاتب و اضرم النيران في بعض المباني.
رقم : 868386
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
13 حزيران 2020
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
13 حزيران 2020
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
13 حزيران 2020
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
12 حزيران 2020
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
12 حزيران 2020
طبول الحرب تقرع في ادلب
طبول الحرب تقرع في ادلب
12 حزيران 2020
روحاني: إيران وروسيا تتحملان مسؤولية أمن المنطقة
روحاني: إيران وروسيا تتحملان مسؤولية أمن المنطقة
12 حزيران 2020
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
12 حزيران 2020
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
11 حزيران 2020
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
11 حزيران 2020
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
ما هي طبيعة خطة مصر المقترحة لحل الأزمة الليبية؟
11 حزيران 2020
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
السلطة الفلسطينية تعيش في مفترق طرق تاريخي
11 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس