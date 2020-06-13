عقيلة صالح في الجزائر لبحث الأزمة الليبية مع تبون

جاء ذلك وفق التلفزيون الجزائري الرسمي، الذي أكد أن رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) سليمان شنين، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، كانا في استقبال صالح في مطار الجزائر الدولي بالعاصمة.



ولم يذكر المصدر مدة وأهداف الزيارة التي تتزامن مع تحقيق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق مؤخرا، انتصارات كبيرة على قوات خليفة حفتر.



والجمعة، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عرض بلاده للوساطة بين فرقاء الأزمة الليبية.



وقال تبون، إن "الحسم في ليبيا لن يكون عسكريًا"، وشدد على أن الجزائر "تقف على نفس المسافة" من جميع الأطراف في هذا البلد.



وتأتي زيارة عقيلة إلى الجزائر بعد زيارة مماثلة إلى مصر مؤخرا، تبنى فيها مبادرة أطلقها عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار متجاهلا فيها اتفاق الصخيرات.