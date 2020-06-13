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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 17:59

زالي : طهران تسير نحو الثبات والاستقرار في مكافحة كورونا

زالي : طهران تسير نحو الثبات والاستقرار في مكافحة كورونا
واضاف زالي اليوم السبت للصحفين ان طهران شهدت خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية انخفاضا في عدد الاصابات الجديدة المسجلة وهذا يعتبر مؤشرا جديدا وان طهران تسير نحو الاستقرار في السيطرة على فيروس كورونا.

وبين انه خلال هذه الفترة تم تسجيل 186 اصابة جديدة منها 70 تم ادخالها المستشفيات.

واكد الدكتور زالي على ضرورة اتباع الارشادات والتعليمات الصحية ومنها ضرورة لبس الكمامات خارج المنازل .

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري اعلنت بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 184 الفا و955 شخصا وبوفاة 71 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 8730 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2419 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 184 الفا و 955 حالة لغاية الان بينهم 2755 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 146 الفا و748 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 71 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8730 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و219 الفا و400 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 868388
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