الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 حزيران 2020 ساعة 18:03

أميركا.. 850 وفاة و25 ألف إصابة جديدة بكورونا

أميركا.. 850 وفاة و25 ألف إصابة جديدة بكورونا
وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي رصد 25396 إصابة جديدة في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الجمعة، مقابل 22883 إصابة الخميس و27234 إصابة الأربعاء.

وشهد معدل الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 846 وفاة يوم أمس، مقابل 896 وفاة الخميس و935 وفاة الأربعاء.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب إحصاءات الجامعة، 2048986 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 114669 حالة وفاة و547386 حالة شفاء.
رقم : 868390
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
13 حزيران 2020
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
13 حزيران 2020
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
13 حزيران 2020
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
13 حزيران 2020
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
13 حزيران 2020
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
12 حزيران 2020
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
12 حزيران 2020
طبول الحرب تقرع في ادلب
طبول الحرب تقرع في ادلب
12 حزيران 2020
روحاني: إيران وروسيا تتحملان مسؤولية أمن المنطقة
روحاني: إيران وروسيا تتحملان مسؤولية أمن المنطقة
12 حزيران 2020
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
الحكومة اللبنانية والأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة
12 حزيران 2020
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
الرئيس روحاني: الشيعة والسنة يبذلان جهودا لتنمية إيران
11 حزيران 2020
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
اللواء جعفري: تجاوزنا التهديدات العسكرية والأمنية
11 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس