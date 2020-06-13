4283 إصابة جديدة بكورونا في الدول الخليجية

وقالت وزارة الصحة البحرينية، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها سجلت 444 حالة قائمة جديدة في الساعات الـ24 الماضية؛ منها 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و9 حالات قادمة من الخارج، ليصبح إجمالي عدد المصابين في البلاد ‭17713‬ حالة.



وأضافت الوزارة أنها سجلت أيضاً 288 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 12191 حالة.



ولم تسجل أي حالات وفاة في الساعات الأخيرة، ليستقر الرقم عند 36 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في المملكة.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة، منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة.



وفي عُمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1006 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 435 حالة لعمانيين و571 حالة لغير عمانيين.



كما سجلت 3 وفيات جديدة و41 حالة شفاء جديدة.



أما في قطر فقد أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 1956 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 55252 حالة.



كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 13 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 232 حالة.​



وفي الإمارات فقد أعلنت وزارة الصحة أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات لكورونا، وسجلت 491 إصابة جديدة بالفيروس و815 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.



أما في الكويت نقلت وكالة "كونا" الرسمية عن وزارة الصحة الكويتية تعافي 834 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 25882 حالة.



كما أعنلت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 514 حالة جديدة، وتسجيل 834 حالة شفاء، و 4 حالات وفاة جديدة بـكورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات 35,466 حالة.



وحتى اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و718 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 427 ألفاً، وتعافى أكثر من 3 ملايين و913 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر" الذي يرصد أرقام ضحايا الوباء.