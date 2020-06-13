الإعلام العبري: المقاومة تطلق صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر

وقال موقع "مفزاك درومي" العبري، إن إطلاق الصواريخ التجريبية جرى من قطاع غزة نحو البحر؛ وذلك ضمن محاولات كتائب القسام، لتحسين قدراتها العسكرية.



هذا ولم يصدر اي تعليق من المقاومة اللبنانية حول هذه المعلومات التي زعمها الموقع العبري.