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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 18:26

رئيس القضاء العسكري في ايران يلتقي عوائل شهداء الطائرة الاوكرانية

رئيس القضاء العسكري في ايران يلتقي عوائل شهداء الطائرة الاوكرانية
وحضر هذا اللقاء ايضا النائب العسكري العام في طهران، والمحقق الخاص بملف الطائرة الاوكرانية الى جانب عدد من كبار المسؤولين في جهاز القضاء التابع للقوات المسلحة الايرانية.

وفي تصريحه خلال اللقاء، جدد حجة الاسلام بهرامي مشاعر التضامن والمواساة مع اسر الشهداء، كما قدم تقريرا حول اجراءات هذه المنظمة القضائية في سياق متابعة حادث سقوط الطائرة الاوكرانية؛ وعقّب على ذلك النائب العسكري العام في طهران الذي قدم بدوره تقريرا شاملا في هذا الخصوص.

رئيس منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة اكد في هذا اللقاء، استعداد جهاز القضاء العسكري لاستماع مطالب ذوي الضحايا والرّد عليها وايضا استلام الشكاوي من قبل الاشخاص الذين لم يتقدموا بها لحد الان.

وشدد حجة الاسلامي بهرامي، على ان استيفاء حقوق اسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث، من اولويات جهاز القضاء التابع للقوات المسلحة.

الى ذلك، قدم ذوو شهداء حادث الطائرة الاوكرانية مطالبهم، كما اكدوا على ضرورة متابعة دقيقة لهذا الملف والاعلان عن النتائج عبر القنوات الرسمية والقانونية في البلاد.
رقم : 868396
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