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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 18:28

محمد علي الحوثي: سنذهب إلى الرياض إذا قبل التحالف بحوار علني

محمد علي الحوثي: سنذهب إلى الرياض إذا قبل التحالف بحوار علني
وأكد محمد علي الحوثي استعداد الحركة لطرح كل القضايا على طاولة التفاوض علناً ودون مواربة وأمام أجهزة الإعلام حسب قوله. وأوضح القيادي الحوثي أنهم مستعدون للذهاب الى السعودية للتوقيع على وثيقة الحل الشامل التي عرضتها الحركة في حال موافقة الرياض عليها.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس "اللجنة الثورية العليا" في اليمن، في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "إن الاتصالات مع دول التحالف ما تزال في مرحلة الجدل، ولم تصل إلى مرحلة التفاوض الذي يفضي لحل ووقف حقيقي لإطلاق النار والحرب ورفع الحصار عن اليمن".

وأوضح الحوثي أنه ليس لدى جماعته أي قيود أو أجندة تخاف كشفها، وأنهم "مستعدون لحوار علني مع دول التحالف من أجل وقف إطلاق النار ورفع الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن منذ 5 سنوات".

وقال في هذا الصدد: "نحن مستعدون لأن نذهب للعاصمة السعودية (الرياض) شريطة وجود حوار علني مع التحالف يفضي لوقف شامل لإطلاق النار في البلاد".
رقم : 868397
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