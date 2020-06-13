اشتباكات بين عناصر من الجيش اللبناني ومحتجين شمال لبنان

وعمل عدد من المعتصمين على قطع الطريق في المنطقة لتعود وتُسجل اشتباكات بين الطرفين، حيث عمد شبان على حرق مستوعبات النفايات، اضافة الى رشق الجيش بالحجارة.



وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في طرابلس شمال لبنان، أن منطقة باب التبانة، تشهد مواجهات بين شباب تجمهروا في المنطقة، وعناصر من الجيش، وأدت حتى الساعة إلى إصابة 23 شخصا بينهم 4 عسكريين، بحالات اختناق وجروح ورضوض عديدة؛ عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية"، على إسعافهم جميعا ونقل 9 منهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي والإسلامي للمعالجة.