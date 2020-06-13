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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 19:07
إجراءات أمنية من قبل الجيش اللبناني في بيروت
وتأتي هذه الإجراءات تزامن مع الاحتجاجات في وسط بيروت ومناطق مختلفة في لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشة وارتفاع الدولار بشكل جنوني تفاديا لاي اعمال شغب.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
868413
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