إجراءات أمنية من قبل الجيش اللبناني في بيروت

بيروت (سالام تايمز) - يقوم الجيش اللبناني في مختلف المناطق في بيروت بإجراءات امنية بعد ليلة أمس من عملية كر وفر بين المحتجين والقوى الأمنية واعمال شغب من تكسير واجهات محلات تجارية واحراق مستوعبات النفايات.