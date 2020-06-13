زيارة وزيرين روسيين لتركيا الأحد لبحث ملفي سوريا وليبيا

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف وشويغو سيصلان إلى تركيا على رأس وفد وزاري من روسيا بالتوافق مع اتفاقات توصل إليها سابقا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.



وأضافت الوزارة أن لافروف وشويغو سيعقدان في تركيا "مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول أجندة الزيارة.



بدورها، قالت وسائل إعلام تركية إن لافروف وشويغو سيجريان في تركيا محادثات مع نظيرهما التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وكذلك تسوية الأزمة السورية.