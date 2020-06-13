التطبيع الخليجي بشكل علني لتنفيذ ‘‘ صفقة القرن‘‘



إذ كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، سيلقي خطاباً، الثلاثاء المقبل، في مؤتمر "المنظمة اليهودية" في إطار اللجنة السنوية للمؤتمر اليهودي- الأميركي.



وسيشارك في المؤتمر الذي سيجري عبر الانترنت، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والأمين العام لما يعرف بـ"الرابطة الإسلامية" السعودية محمد العيسى، بالإضافة إلى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس.



المؤتمر السنوي الذي يبدأ أعماله يوم الأحد وينتهي الخميس، سيعنى بمواضيع عدة، بينها "ظاهرة معادة السامية المتسعة، أمن إسرائيل، خطة الرئيس الأميركي للسلام، ومكانة اليهود في السياسة الأميركية".



ويشارك في المؤتمر نحو 3000 من الزعماء اليهود وغير اليهود، من كل أنحاء العالم، والذين يناقشون قضايا على "جدول الأعمال الدبلوماسي واليهودي العالمي".



ومن جهتها نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، مقالاً لسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، قال فيه إنه "بإمكان اتحاد الإمارات أن يكون بوابة مفتوحة تربط إسرائيل بالمنطقة والعالم".



وأشار العتيبة إلى أن بلاده "قدمت حوافز وجوانب إيجابية لصالح إسرائيل، من أجل أمن أكثر وعلاقات مباشرة وترحيب متزايد".



وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن تصريحات السفير الاماراتي "خطيرة ولا سيما في ظل حديثه عن التعاون في الأمن والإرهاب"، موضحاً أن "بعض الأنظمة العربية تحاول تكريس إسرائيل في منطقتنا، وتحويل فلسطين إلى إسرائيلية".



