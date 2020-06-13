الأزمة الاقتصادية اللبنانية إلى أين ؟

التحركات الشعبية خرجت منددة بالاوضاع الاقتصادية محملة الطبقة السياسية مسؤولية عدم ايجاد حلول في وقتٍ بقيتْ المطالبةُ باقالة حاكم مصرف لبنان على راس جدول التحركات الشعبية.



مشهد لبناني يترنح بين فوضى الشارع واحتجاجاته وجهود رسمية تمثل باستنفار سياسي على اعلى المستويات في مسعى لمعالجة الملفات المأزومة وعلى رأسها الاقتصادي والمالي. في وقت اعتبرت الاوساط المراقبة ان ما يجري لا ينفصل عن استهداف لبنان امريكيا لتوظيف اجندتها مستفيدة من تنقاضاته الداخلية في مقاربة الاسباب والحلول.



ورأى ناشطون ان غياب المعالجة بسياسة عقلانية من شأنها زيادة التأزيم، فيما رأت الاوساط الاعلامية ان السياسة الحريرية التي انتجت حاكم مصرف لبنان مسؤولة عما آلت اليه الاوضاع.



النشاط السياسي واكبته تحركات شعبية منددة بتردي الاوضاع المعيشية مطالبة بحل جذري يبدأ بمحاسبة الفاسدين وتفعيل دور القضاء واستعادة الاموال المنهوبة والمهربة واقالة حاكم مصرف لبنان المتهم الرئيسي بسوء الادارة المالية للبنان.



في هذا السياق أكد النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شريكا رئيسيا لطبقة الفساد في البلد.



و في تصريح له اليوم السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه ليس ولم يكن خلافا شخصيا أو سياسيا مع سلامة في أي وقت، لا بل دافعنا عنه عندما لجأ إلينا عام ٢٠٠٢ لحماية إستقلاليته من سطوة رئيس الوزراء الاسبق ​فؤاد السنيورة​.



مشيرا الى أنه بعد عام ٢٠٠٥ تغيّر ​رياض سلامة​ وأصبح شريكاً رئيسياً لطبقة ​الفساد بالدولة​ تحميه ويحميها، بالأمس عوّموه وقالوا إقالته دخول بالمجهول، متسائلا : شو نحنا اليوم معو بالمعلوم؟!"



وتقول مصادران ما اتخذ من اجراءات مالية وقائية كان تنفيسا للغضب الذي تفجّر في الشارع، حيث نشطت الاتصالات، على مستوى السلطة فتمثلت بجلستين لمجلس الوزراء وما بينهما لقاء ثلاثي جمع في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب والذي استبعد اقالة حاكم مصرف لبنان رياض تقول المصادر ان جلسة السرايا الطارئة بحضور حاكم مصرف لبنان ووفد من نقابة الصيارفة شابها هجوم.عنيف من بعض الوزراء ضد رياض سلامة محملينه مسؤولية التردي عي السوق النقدي.



سيما تلك التي انطلقت من وزيرة العدل ماري كلود نجم التي قامت بمداخلة عالية النبرة خلال جلسة مجلس الوزراء الطارئة



متوجهة بكلامها الى حاكم مصرف لبنان بالقول: انت مسؤول لانك مؤتمن على سلامة النقد والحكومات المتعاقبة والمصارف يتحملون ايضا المسؤولية عما وصلنا اليه. التدقيق يجب ان يطال الحاكم ونوابه والمجلس المركزي وكل من تولى مسؤولية عامة في مجال المالية من وزراء ومديرين عامين ومفوضي حكومة.



وقالت لسلامة: "يللي حامل ٤٠٠٠ $ على الموتوسيكل بالضاحية مش هو سبب الازمة. ١٧ تشرين مش سبب الازمة." هذه نتائج الازمة. والازمة نتيجة سياسات مالية خاطئة لا بل مجرمة ادت الى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الازمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان.



محملة اياه سلامة النقد الوطني مطابة لالوقت نفسه من حاكم مصرف لبنان ضرورة ان يلاقي حلا . مضيفة بكلامها لسلامة مش عم افهم صرلكم اشهر تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة واذا بالدولار يقفز دون رقيب او رادع.



وتابعت بالقول: انت كنت قادر سعادة الحاكم تلجم الوضع وما تقترحه الان عن استعدادك لضبط سعر الدولار تحت ٤٠٠٠ ليرة، لماذا لم تفعل ذلك قبلا؟ عقدتم ١٠٠ اجتماع واعطيتم ١٠٠ وعد كيف تريدنا ان نصدق وكيف تريد ان تثق الناس بك. شو الضمانة؟

