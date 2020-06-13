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السبت 13 حزيران 2020 ساعة 20:28

بدون النفط .. الاقتصاد الايراني يسجل نموا سنويا 1.1 بالمئة

بدون النفط .. الاقتصاد الايراني يسجل نموا سنويا 1.1 بالمئة
وأوضح عبدالناصر همتي على صفحته بالانستغرام اليوم السبت، بان النمو جاء متسقا مع توقعات البنك المركزي في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020.

وأشار الى أن القطاع الزراعي سجل 8.8 بالمئة والصناعي 2.3 بالمئة فيما انكمش قطاع الخدمات 0.2 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا.

بيّن همتي أن وعلى خلفية انخفاض ايرادات النفط فقد سجل هذا القطاع انكماشا (سالبا) بنسبة 38.7 بالمئة، وبالتالي فان النمو الاقتصادي السنوي مع احتساب عوائد النفط انكمش 6.5 بالمئة.

وأعتبر محافظ البنك المركزي أن احصائيات الاداء الجيد للقطاع الزراعي ومداومة النمو الايجابي في القطاعي الصناعي خلال النصف الثاني من السنة المالية المذكورة ( 6.7 بالمئة في الربع الثالث و10.7 بالمئة في الرابع)، يعكس انتعاشا، وتفاؤلا بالنسبة المالية الجارية التي تنتهي 20 مارس/آذار 2021.
رقم : 868427
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