الأردن يجري أكثر من 9 آلاف فحص لفيروس كورونا يوميا

وبحسب التليفزيون الأردني، أوضح العضايلة أنه "تم إجراء (9724) فحصا مخبريا اليوم، وهو أعلى عدد فحوصات يومي يتم تسجيله حتى الآن في الأردن".



وتابع "يأتي ذلك في إطار التوسع في إجراء الفحوصات بالتزامن مع فتح القطاعات، وبذلك يصبح إجمالي عدد فحوصات لفيروس كورونا المستجد التي أجريت حتى الآن (266873) فحصا".



وأكد أن "الجهات الرقابية تواصل تكثيف حملاتها للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، للتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتسجيل المخالفات التي تصل حد الإغلاق بحق المنشآت غير الملتزمة".



وناشد بضرورة إلزام العاملين لديها ومرتاديها بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.



وسجلت الأردن 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 953 حالة. بحسب وكالة الأنباء الأردنية.