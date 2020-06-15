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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 08:17

قاليباف: العلاقات بين إيران وأفغانستان ستبقى راسخة

قاليباف: العلاقات بين إيران وأفغانستان ستبقى راسخة
وورد على حساب قاليباف الشخصي في موقع انستغرام: لقد ضحى الشبان الإيرانيون والأفغان بحياتهم من أجل بعضهم البعض ولن تتصدع العلاقات بين البلدين مطلقاً.
وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، مشيراً إلى أن إيران وأفغانستان تسفك الدماء منذ سنوات من أجل قضية مشتركة: "

كتب محمد باقر قاليباف ، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، على صفحته الشخصية على إنستجرام: إنه طيلة سنوات الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) ، وقف الشباب الأفغان الغيارى، المؤمنون والثوريون الى جانبنا طواعية كما انهم دللوا، في الاعوام اللاحقة، وقوفهم في الخطوط الامامية دفاعًا عن مراقد أهل البيت (ع) بمواجهة الاستكبار العالمي. وعلى جميع الذين باعوا أنفسهم لاميركا وحلفائها أن يفهموا أن أفغانستان لن ترضى بمذلة التبعية للمستكبرين ولن تتصدع العلاقات بين البلدين مطلقاً، لقد كنا نضحي بالدماء معًا لسنوات عديدة.

واضاف: كان الشبان الإيرانيون والأفغان يتذوقون حلاوة الشهادة معا في فكه وشلمجه يوماً ويستشهدون معاً في حلب وخان طومان يوماً آخر فكيف تضعف أواصر الاخوة؟ وهو مالا يتحقق سوى بالاحلام، بينما دعا الى بذل الجهود للعثور على اسرة شهيد أفغاني بطل من فرقة نصر 5 بمحافظة خراسان /شمال شرق/

يشار الى انه، قبل أيام قليلة ، تم العثور على جثمان طاهر لشهيد أفغاني بطل اسمه "نسيم أفغاني" ، ابن ميرزا ​​محمد ، من فرقة نصر 5 في خراسان ، في منطقة عمليات الفجر 1 في فكه /جنوب غرب ايران/.

ولم تثمر الجهود المبذولة في العثور على الأسرة الكريمة لهذا الشهيد البطل لحد الآن.
رقم : 868631
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