السعودية تحطم الرقم القياسي في عدد الإصابات بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس تسجيل 4233 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا حادا، مقارنة مع رقم اليوم السابق (3366 إصابة).



وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا" التي تم رصدها في المملكة 127 ألفا و541.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (1735) إلى العاصمة الرياض.



وأكدت الوزارة تسجيل 40 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" (وهذا ارتفاع يومي أيضا)، مقابل 39 وفاة يوم أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 972 حالة وفاة.



وذكرت الوزارة أن 2172 شخصا تماثلوا للشفاء من "كورونا" منذ السبت، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 84 ألف و720 شخصا.



وقال المتحدث باسم الصحة السعودية: "نواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها".



وأضاف: "الازدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن 90% من الحالات الحرجة سُجلت في الرياض ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة، لافتا إلى أن معدل نمو العدوى ينخفض، لكن الارتفاع في أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة يؤشر على نشاط انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة.