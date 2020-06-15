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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 08:31

ظريف: العلاقات بين ايران وتركيا وثيقة بمختلف المجالات

ظريف: العلاقات بين ايران وتركيا وثيقة بمختلف المجالات
وقال ظريف في تصريح صحفي ادلى به فور وصوله الى انقرة مساء الاحد، ان العلاقات مع الجيران هي اولوية في سياستنا الخارجية لذا فانه وبعد الاوضاع الجديدة الحاصلة بسبب كورونا كانت لنا زيارة الى سوريا واليوم نشعر بالسرور لزيارة تركيا ايضا.

واضاف، ان العلاقات بين البلدين وثيقة في مختلف المجالات وهي بحاجة الى مشاورات مستمرة ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا لم تجر المشاورات في مستويات عليا بين البلدين رغم ان الرئيسين ووزيري ومسؤولي اللجنة المشتركة تباحثوا هاتفيا معا.

واكد وزير الخارجية الايراني قائلا، لقد راينا ان من الضروري القيام بزيارة الى تركيا للبحث في القضايا الثنائية واستئناف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والبحث في القضايا الاقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد توجه مساء الاحد الى انقرة لاجراء محادثات مع نظيره التركي حول احدث التطورات في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وتعتبر هذه هي الزيارة الخارجية الثانية لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعد زيارته التي قام بها الى سوريا قبل فترة اثر الانخفاض النسبي لتفشي فيروس كورونا.
رقم : 868637
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