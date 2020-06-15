الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 09:00

وزير التجارة السوري یکشف تفاصیل استهداف كبار التجار والمستوردين

وزير التجارة السوري یکشف تفاصیل استهداف كبار التجار والمستوردين
ونوّه في حديث صحفي بأن المتابعة سوف تشمل الجميع في العمليات التجارية وليس الحلقات الوسيطة فقط.

وأكد أن كل مبادرات تخفيض الأسعار التي أطلقها التجار، خلال لقاء اليوم، في غرفة تجارة دمشق تم تسجيلها، وبالتالي الإعلان عنها بشكل رسمي، وسيتم وضعها على صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر «فيسبوك»، وعلى صفحة غرفة تجارة دمشق، وسيكون هناك متابعة من خلال اللجان، مع التشجيع على مزيد من المبادرات في هذا الإطار.

ولفت إلى أن هذه المبادرات سيكون لها أثر إيجابي، والمهمّ أن غرفة التجارة والمشاركين اليوم في الاجتماع أبدوا استعدادهم للعمل من أجل بذل جهود كبيرة لتخفيض الأسعار قدر ما يستطيعون، وفق معطيات الواقع.

وأضاف: «بكل الأحوال، لا شك بأن الحكومة وحدها لا يمكن أن تحقق المطلوب، ولابد من التعاون مع الشركاء الأساسيين، وهم غرفة تجارة دمشق وكل الغرف التجارية في المحافظات، وسوف نعمل مع بعضنا البعض من أجل تأمين المواد الأساسية والاستهلاكية، بأسعار أقلّ قدر الاستطاعة».

ونوّه بضرورة أن تكون هذه المبادرات تعبيراً عن التحدي والصمود، في مواجهة كل الضغوط والحرب الاقتصادية الموجهة ضد الشعب السوري.

وبين أن المطلوب من التجار، بالإضافة لمبادرات تخفيض الأسعار؛ التزامهم بالمعايير والشروط الخاصة بالجودة والأسعار، والتجاوب مع مؤسسات الحكومة، والحرص على أن تكون عملية التعاون هي مشاركة حقيقية، لأن الهدف في النهاية هو دعم المواطن، بما يعزّز صموده أكثر، ومواجهته للأزمات، منوهاً بأن التجار هم الشريحة الأقدر، التي سيكون لها دور اقتصادي لدعم المواطن.
رقم : 868647
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
15 حزيران 2020
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
15 حزيران 2020
ما الذي يحدث في سياتل؟
ما الذي يحدث في سياتل؟
15 حزيران 2020
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين 'الجدد'
15 حزيران 2020
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
13 حزيران 2020
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
13 حزيران 2020
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
13 حزيران 2020
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
13 حزيران 2020
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
13 حزيران 2020
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
13 حزيران 2020
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
12 حزيران 2020
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
12 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس