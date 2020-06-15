الصين تتجه مجددا لكارثة إصابات بكورونا

وذكرت اللجنة في بيان، أن 39 من الحالات الجديدة المؤكدة التقطت العدوى داخل البلاد.



ورصدت 36 حالة في العاصمة بكين وهو نفس العدد المعلن بالمدينة أمس الأحد، وأكبر حصيلة يومية بالعاصمة منذ شروع السلطات في نشر البيانات الخاصة بالفيروس.



وقالت اللجنة، إنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة وافدة من الخارج مقابل 19 حالة في اليوم السابق، مضيفة أنها رصدت أيضا 18 حالة بدون أعراض مقابل تسع حالات في اليوم السابق، وفقا لرويترز.



كانت العاصمة بكين ، فرضت عمليات الإغلاق على أجزاء محدودة من المدينة تضم 11 عقارا سكنيا بالقرب من السوق الذي يزود المدينة بمعظم المنتجات الطازجة الذي تفشى فيه الفيروس بالعاصمة.



وقال مسؤولون إنهم يخططون لإجراء اختبارات فيروس كورونا على 46 ألف شخص في المنطقة المحيطة بالسوق وأنشأوا 24 معمل اختبار.



ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى ،83181 بينما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.



ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.