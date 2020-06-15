سلطنة عمان تؤكد على استمرار الجهود لإحلال السلام في اليمن

وبحث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اأمس الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإحلال السلام باليمن.



وقالت وزارة الخارجية العمانية على حسابها في "تويتر"، إن غريفيث شكر، خلال الاتصال الافتراضي مع بن علوي، السلطنة على دعمها المتواصل لهذه الجهود، فيما لم تورد الوزارة تفاصيل ما دار في اللقاء.



وكان مكتب غريفيث قد أعلن، مساء الأربعاء، اختتام مشاورات افتراضية واسعة النطاق مع مئات اليمنيين حول فرص وتحديات السلام في البلاد.



وقال مكتب غريفيث، في بيان، إن المشاورات استمرت يومين، وانتهت الثلاثاء، مشيراً إلى أن تلك المشاورات تعتبر الأولى من نوعها التي يعقدها المكتب على هذا النطاق.