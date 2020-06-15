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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 09:36

موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر

موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين لفت موسوي الى التقرير الاخير الذي نشرته الامانة العامة للامم المتحدة والذي نوه الى ان الاسلحة المستخدمة في استهدفت منشات ارامكو السعودية خلال العام الماضي لها منشأ ايراني قال: تقرير الامانة العامة مجرد مزاعم ويفتقر لأية وثائق، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوقوف على الحياد وأن لا تتأثر تقاريرها حول ايران بمزاعم الكيان الصهيوني .

هذا واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن قمة ثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا قريبا.

وعن المحاولات الامريكية لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي من المقرر ان ينتهي الخريف المقبل قال: روسيا والصين اكدتا رفضهما أكثر من مرة لمحاولات واشنطن استمرار الحظر التسليحي على ايران مؤكدا بان استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر .
رقم : 868671
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