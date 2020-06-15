الجيش الايراني: صناعتنا للطائرات المسيرة وطنية وغير مرتبطة بالخارج

ووصف موسوي، في تصريحه خلال زيارة تفقدية قام بها لسرب ولي العصر (عج) ومخابئ الطائرات المسيرة ومعرض المعدات والمنشآت والاجهزة المحدّثة، في الاشارة الى الاهمية الاستراتيجية للسلاح، قدرات وتنويع الطائرات المسيرة في تنفيذ مختلف المهمات بأنها تكتسب اهمية بالغة.



وأعرب عن أمله بتحقيق توجيهات قائد الثورة بالنظر لعدم وضع أية قيود في مجالات تطوير وتنمية سلاح الطائرات المسيرة في الجيش الايراني.



وتفقد اللواء موسوي خلال الزيارة، المجموعة 99 لسلاح المضادات الجوية التابعة للقوة البرية في الجيش واطلع على جميع التجهيزات والمعدات المحدثة.



ووصف كوادر المجموعة بالمدافعين عن سماء الولاية والعين الساهرة للجيش وقوته البرية.