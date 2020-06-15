الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 12:23

الرئيس الأسد يوجه رسالة مكتوبة إلى كوادر حزب البعث

الرئيس الأسد يوجه رسالة مكتوبة إلى كوادر حزب البعث
ووصف الأسد عملية "الاستئناس" التي بدأها الحزب للمرة الأولى والمتعلقة بإختيار ممثليه للانتخابات التشريعية القادمة، بأنها "خطوة مهمة في سياق تجديد آليات الممارسة الحزبية" وأهم إجراء "يحفظ المؤسسة الحزبية ويطورها ويقويها".

وفي كلمة مكتوبة وجهها الأسد، وهو الأمين العام لحزب البعث إلى كوادر الحزب، أضاف الأسد أن تلك الخطوة "الضرورية لتجديد الحزب تنظيميا وعقائديا" تشكل "الرد الموضوعي والساطع على من وصفوه بالشمولية والتكلس والانفصال عن روح العصر".

وقال إن تجربة الاستئناس تشكل "دليلا دامغا على ديناميكية البعث".

وتحدث الأسد عن "الأخطاء" التي أدت "لتراجع دور الحزب في بعض المراحل، والإساءة إلى صورته في مراحل أخرى. كما أدت إلى عزوف البعض عن الانخراط في تحمل المسؤوليات الوطنية والحزبية وخسارة العديد من الكوادر الكفؤة".

وأوضح أن "غياب الآليات والمعايير الموضوعية شكّل بعض الخلل في العلاقة بين القيادة والقاعدة داخل الحزب" وكان ذلك عقبة سببت "انكفاء القواعد عن تحمل مسؤولياتها، وبالتالي غيابها -أو تغييبها- عن ممارسة حقها وواجبها في الترشح والانتخاب والمشاركة في إيصال القيادات الكفؤة لتمثيلها في المواقع الحزبية أو في المؤسسات الوطنية المنتخبة".

وحول الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 9 سنوات قال الأسد إن بلاده ما زالت تواجه "حربا مركبة تهدف قبل كل شيء لتشويه الوعي، وضرب القيم والمبادئ".

وأضاف أنه كان هناك عدد "من الطروحات الهامة والحوارات الغنية والتي أنتجت أفكارا عملية واقعية أخذت طريقها للتطبيق، لكن الحرب الشرسة التي شنت على سوريا وتداعياتها أدت لتغيير الأولويات بشكل جذري، وأصبح الحفاظ على الوطن وما زال هو الهدف الأسمى والهاجس الأكبر".

وكانت قيادة "البعث" اعتمدت آلية "الاستئناس" بآراء كوادر الحزب لاختيار مرشحيه إلى مجلس الشعب في دورته القادمة، بعدما كان اختيار مرشحي الحزب يتم بطريقة الاختيار عن طريق القيادة الحزبية، فيما كانت تعرف بقائمة الجبهة الوطنية التي تضم أيضا مرشحي الأحزاب الأخرى المعترف بها والممثلة ضمن "الجبهة الوطنية التقدمية.
رقم : 868725
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
15 حزيران 2020
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
15 حزيران 2020
ما الذي يحدث في سياتل؟
ما الذي يحدث في سياتل؟
15 حزيران 2020
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين 'الجدد'
15 حزيران 2020
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
13 حزيران 2020
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
13 حزيران 2020
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
13 حزيران 2020
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
13 حزيران 2020
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
13 حزيران 2020
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
13 حزيران 2020
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
إسقاط النظام وتجويع الشعب؛ هل ترضخ سوريا لـ‘‘قيصر‘‘؟
12 حزيران 2020
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
سلطة عبّاس تبيع فلسطين مقابل كيان مسخ
12 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس