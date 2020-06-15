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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 13:52

التيار الوطني الحر ينشر الورقة السياسية التي أقرّها في مؤتمر آذار

التيار الوطني الحر ينشر الورقة السياسية التي أقرّها في مؤتمر آذار
وجاء في الورقة: يلتئم المؤتمر الخامس للتيّار الوطني الحر في الوقت الذي تَدخل فيه الدولة ال​لبنان​ية المئوية الثانية من عُمرها،في ظل أزمات قيميّة، وسياسيّة وإجتماعيّة وإقتصاديّة وماليّة وصحيّة لم يشهدها لبنان سابقاً وكذلك آخرها تفشّي وباء ​الكورونا​ الذي نواجهه بإجراءات الحماية و​الوقاية​ وبمزيد من الوعي والمسؤوليّة والتضامن الوطني الذي سيخلّصنا.

لكن هذه الأزمات تشكّل بالنسبة الى التيّار فرصةً للتغيير والنضال في سبيل ​تحقيق​ رؤيته للبنان الوطن والدولة.فالتيّار الذي لا مُنطلق له ولا سند سوى الشعب،يبقى مرتبطاً به، مُلتزماً الدفاع عن حقوقِه، مُتماهياً مع آماله، مُقاوماً لكل فساد وإحباط،ومُستنهضاً مشروع بناء المؤسسات والإقتصاد في دولة حرّة سيّدة مستقلّة،في وقت تتعرّض فيه هذه الدولة لتهديم ممنهج لبنيانها واسسها وينتاب ابناءها قلق وجودي حول مصيرها.
رقم : 868748
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