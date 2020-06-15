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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 16:07

مسؤول: ليست لدينا هواجس امنية في حدود قصرشيرين

مسؤول: ليست لدينا هواجس امنية في حدود قصرشيرين
وخلال مراسم اقيمت لتوديع القائد السابق لفوج الحدود في مدينة قصر شيرين وتقديم القائد الجديد، اشاد تاتار بجهود القوات المسلحة في ارساء الامن الكامل في هذه الحدود وقال، ان نطاق الامن يشمل جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والامنية.

واضاف، ان بلادنا آمنة الا ان هنالك حالة عدم استقرار في منطقة الشرق الاوسط وان الاوضاع فيها ومنها العراق لها تاثيرات علينا بالتاكيد.

وقال حاكم مدينة قصرشيرين، ان العدو يهدف للمساس بالجمهورية الاسلامية الايرانية مما يجعل مسؤولية حرس حدودنا اكثر جسامة.

واكد بان قوات حرس الحدود تبذل الجهود ليل نهار لحراسة الحدود والتصدي للتهريب والعبور غير الشرعي وقد قدمت الكثير من الشهداء للثورة في هذا السبيل.

ولفت حاكم مدينة قصرشيرين الى زيارة الاربعين وعبور الزوار من حدود قصرشيرين في العام الماضي وقال، رغم انها كانت تجربتنا الاولى وكانت هنالك مشاكل خاصة الا انه تم اتخاذ اجراءات جيدة في ظل الجهود الدبلوماسية لحرس الحدود مع العراق وبلغ عدد الزوار الذي عبروا من هذه الحدود 300 الف.
رقم : 868760
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