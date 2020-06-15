دياب: ما يحصل في البلد غير طبيعي

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع أن "ما يحصل في البلد غير طبيعي.، وواضح أن هناك قراراً في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني"، مؤكدا أن "ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً".
وتابع دياب :"زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرّج؟ لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي. هذه عملية تخريب منظّمة. يجب ان يكون هناك قرارا حاسما وحازما بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد، يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم".