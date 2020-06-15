واضاف : لقد اجريت مفاوضات بناءة مع صديقي "مولود تشافيش اوغلو" وسائر المسؤولين الكبار في اسطنبول.



واكد وزير الخارجية الايراني في تغريدته على اهمية المشاورات الوثيقة (بين ايران وتركيا)؛ لافتا الى ان "المحطة الثانية ستكون موسكو وان الجيران في الاولوية دوما".



علما، ان زيارة ظريف الحالية الى تركيا هي الثانية بعد تراجع الموجة الاولى من تفشي فيروس كورونا؛ وفي لقائه تشافيش اوغلو اليوم، اكد على تضامن طهران ودعمها لانقرة في مكافحة وباء كورونا والتداعيات الناجمة عنه، كما استعرض الجانبان آليات التعويض عن تراجع حجم التجارة بين البلدين جراء القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا طوال الاشهر الاربعة الماضية.



وزير الخارجية الايراني اكد في هذا اللقاء ايضا، على ضرورة استئناف تدفق الغاز الايراني الى تركيا واعادة صيانة القسم التالف من انبوب الغاز الممتد بين البلدين.



وكانت القضايا الراهنة في سوريا واليمن وليبيا ومكافحة الارهاب، وعقد مفاوضات استانا عبر الفضاء الافتراضي بطهران خلال الاسابيع القادمة ومن ثم استضافة العاصمة الايرانية لاجتماع استانا حضوريا، اهم الملفات المطروحة خلال اللقاء بين وزيري خارجية ايران وتركيا اليوم الاثنين.