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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 16:20

وزير الامن الايراني: انتهاك حقوق الانسان في اميركا متجذر

وزير الامن الايراني: انتهاك حقوق الانسان في اميركا متجذر
وفي كلمته اليوم الاثنين خلال ندوة لدراسة حقوق الانسان الاميركية قال علوي، انكم ترون سلوك اميركا ليس مع ايران فقط بل مع العالم كله، اذ لم يفوا بعقودهم وخرجوا من الكثير من المعاهدات الثنائية او متعددة الاطراف. فهل يمكن الوثوق بمثل هذه الحكومة او التساوم معها؟ .

واضاف، ان منطق اميركا والكيان الصهيوني هو القوة ولو اردنا عدم التراجع حتى النهاية فعلينا الا نتخذ الخطوة الاولى للتراجع لان منطقهم المتغطرس وتراجعنا سيكون بلا نهاية.
واشار الى ان انتهاك حقوق الانسان في اميركا متجذر ومنظم ومؤسسي ولا نرى اي ارادة لدى الحكومة الاميركية لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان وتابع قائلا، انه بعد حادث قتل المواطن الاميركي الاسود لم نر اي تصد ملحوظ للشرطة الاميركية التي تقوم بازهاق الارواح بكل قسوة.

ونوه الى ان اميركا تستخدم حقوق الانسان اداة ضد الدول المعارضة لمصالحها وتفرض اجراءات الحظر على ايران في ظروف تفشي فيروس كورونا واضاف، ان اميركا تعلن في الشعار بان الحظر لا يشمل الادوية والاغذية لكنها تحول دون ذلك عمليا غافلة عن ان الشعب الايراني يتحرك خلف راية سماحة قائد الثورة الاسلامية وهو شعب ابي لن يتراجع.

وتابع وزير الامن، انه في ازمة كورونا واجه النظام الاميركي الفضيحة على مستوى العالم ونرى بانه يتعامل بتمييز بين مواطنيه في المجال الصحي.

واشار الى ان اميركا شطبت زمرة المنافقين (منظمة خلق) الارهابية من لائحة الارهاب رغم ارتكابها الكثير من الجرائم ولفت الى الجريمة الارهابية التي ارتكبتها اميركا باغتيالها الشهيد القائد سليماني واضاف، انه حينما تكون مصالح النظام الاميركي مطروحة فانه لا يدعم الارهاب فقط بل يبادر بنفسه لارتكاب الاعمال الارهابية ايضا.

ونوه الى الارهاب الاقتصادي الاميركي وقال، ان العالم اخذ يدرك منطق ايران شيئا فشيئا ويرى بانها القوة الوحيدة التي تمتلك الجراة لان تقول "لا" لاميركا.
رقم : 868765
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