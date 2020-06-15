اوغلو: أردوغان سيزور ايران بعد أزمة كورونا

وقال وزير الخارجية التركي ، مولود جاويش اوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اسطنبول إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور طهران بعد أزمة كورونا.



وفي إشارة إلى أزمة وباء كورونا ، أكد اوغلو أن كورونا أظهرت أننا بحاجة إلى مزيد من التعاون وأن أنقرة مستعدة لزيادة تعاونها مع إيران في مكافحة كورونا وغيرها من القضايا.

كما أعلن اوغلو عن نية البلدين استئناف الرحلات الجوية بين إيران وتركيا اعتبارًا من مطلع اب أغسطس 2020.



وردا على سؤال عن الأزمة الليبية قال اوغلو ان الرئيسين التركي والروسي ناقشا الأزمة وجهود البلدين لإقرار وقف لإطلاق النار في ليبيا ، واضاف إن موسكو وأنقرة ليس بينهما خلافات كبيرة بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.



وشدد أوغلو أيضا على أن المحادثات حول ليبيا تجري على مستويات مختلفة ، سياسيا وفنيا.



واكد وزير الخارجية التركي على أن وقف إطلاق النار في ليبيا ضروري لبدء مفاوضات لحل سياسي للأزمة.



كما تحدث اوغلو عن الأزمة في سوريا وإدلب ، قائلاً إنه قبل عقد قمة أستانا التي ستستضيفها إيران ، هناك احتمال عقد القمة في شكل مؤتمر عبر الفيديو.