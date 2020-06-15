مصر تهدد إثيوبيا بـ‘‘خيارات أخرى‘‘ حول سد النهضة

وخلال مشاركته، اليوم الاثنين، في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة" والتي نظمها "مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي"، أكد شكري أن مصر التزمت بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية فيما يخص سد النهضة، وتحلت بنوايا صادقة للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر، السودان وإثيوبيا).



وأضاف أن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي".



وأكد أنه "إزاء هذا التعنت الإثيوبي ستضطر مصر لبحث خيارات أخرى" كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي "لكي يضطلع بمسؤولياته في تدارك تأثير هذا الملف على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية".