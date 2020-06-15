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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 16:44

العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة
وأوضح مصدر أمني أنه تم تسجيل 78 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة من بينها محاولتي تسلل في حيس وتحليق طائرة تجسسية في التحيتا واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا .

وأشار المصدر إلى أن رشاشات الغزاة والمرتزقة استهدفت بشكل مكثف أماكن متفرقة من مدينة الحديدة، فيما قصفت المدفعية باتجاه المطار.

وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح و شدا ، وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية الظاهر.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وخمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، و34 غارة على صلب والخانق بمديرية مجزر في محافظة مأرب.

وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان والمرتزِقة في استهداف المواطنين وممتلكاتهم منذ خمسة أعوام في ظل صمت دولي، محمّلاً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية مسئولية الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان في حقِّ اليمن أرضاً وإنساناً.
رقم : 868772
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