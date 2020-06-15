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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 16:48
هذا ما ستقوم به غرفة التجارة الايرانية في سوريا قريبا
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
868773
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