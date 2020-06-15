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الاثنين 15 حزيران 2020 ساعة 18:38

الجامعة العربية تدين العملية العسكرية التركية في شمال العراق

الجامعة العربية تدين العملية العسكرية التركية في شمال العراق
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم الاثنين، أن مجلس الجامعة كان قد تبنى قرارا في مارس/ آذار الماضي يدين التدخلات التركية المستمرة في شمال العراق تحت عنوان "اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية"، وأن الدول العربية وافقت بالإجماع على هذا القرار ولم تتحفظ عليه سوى دولة واحدة، حيث تضمن القرار إدانة للتوغل التركي في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط، باعتباره اعتداءً على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي.

وأضاف المصدر أن القرار أكد أيضا على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والتي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، ترسيخا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه.

ونقل المصدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية قوله إن التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العربية، سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق، أصبحت مصدر قلق ورفض واستهجان من الدول العربية جميعا، وأنها تعكس أطماعا توسعية لدى تركيا تنتمي إلى ماضٍ بعيد، ولم يعد لها مكانٌ في عالمنا المعاصر.

وشن الطيران الحربي التركي غارات جوية على قواعد تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الغارات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني في مناطق قنديل وسنجار وهاكورك شمالي العراق.

واشارت الى أن الطائرات الحربية أقلعت من عدة قواعد داخل تركيا، وردا على الغارات نددت قيادة العمليات المشتركة في العراق باختراق الطائرات التركية للاجواء العراقية، واصفة هذا التصرف بالاستفزازي، وبأنه لاينسجم مع التزامات حسن الجوار .
رقم : 868792
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