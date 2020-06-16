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الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 08:37

السودان..تقدم في مفاوضات سد النهضة مع استمرار بعض الخلافات

السودان..تقدم في مفاوضات سد النهضة مع استمرار بعض الخلافات
وجاءت تأكيدات السودان بعد اجتماع عُقد عن بعد، استمر لـ 6 ساعات، شارك فيه وزراء الري والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وكان امتداداً لجولة حالية توسطت فيها الخرطوم بعد توقف جولات واشنطن في فبراير/ شباط الماضي.

وقال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، في تصريحات صحافية بالخرطوم، إن الخلافات القانونية أحيلت للجنة قانونية من الأطراف الثلاثة، ستجتمع غداً الثلاثاء، لترفع توصياتها لاجتماع وزراء الري المقرر له مساء اليوم نفسه، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، منوهاً إلى أن التقدم شمل كذلك بنداً يتعلق بتبادل المعلومات والدراسات البيئية.

وأبان أن الخلافات في المجالات القانونية تركزت حول مدى إلزامية أي اتفاق يتم التوصل إليه وطرق تعديل الاتفاق مستقبلاً.

وفي رده على سؤال "العربي الجديد" حول مدى الاستعداد لمواصلة المفاوضات خلال الفترة المقبلة، أوضح الوزير السوداني ياسر عباس أن السودان اقترح إنهاء التفاوض يوم غد الثلاثاء إذا لم يتم التوصل لاتفاق، على أن ترفع الخلافات لرؤساء الوزراء في البلدان الثلاثة للنظر فيها، مشيراً إلى أن مصر وإثيوبيا رفضتا المقترح على أن يترك الموضوع لجلسة الغد.

وفي ما يتعلق بما أثير عن تفاهم تام على الملء الأول لسد النهضة، أوضح الوزير أن "التفاهم الذي حدث لا يحدد سنوات للملء، إنما يترك ذلك لطبيعة مياه الأمطار الموسمية، إذ تقل السنوات بزيادة كمية المياه وتزيد في سنوات الجفاف".

وأكد عباس أن حالة من التفاؤل تسود وسط المفاوضين بإمكانية التوصل لاتفاق.
رقم : 868874
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