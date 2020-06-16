الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 حزيران 2020 ساعة 08:39

العميد حمدان يعلق على اجتماع نواب بيروت

العميد حمدان يعلق على اجتماع نواب بيروت
قال العميد حمدان: أولا: "أنتم أيها المجتمعون أعضاء المجلس النيابي الذين تمثلون مدينة بيروت جزء لا يتجزأ من فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة وصاحبة القرار التي تدير البلاد وتتحمل مسؤولية ما يجري فيها".

ثانيا: "إن ما صدر عنكم في ما يتعلق بردة الفعل الذي قام بها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في مواجهة المخربين مرفوضة ومردودة إليكم، وأنتم بالتحديد عليكم الدفاع عن جيشنا الوطني والقوى الأمنية ودعوة جميع المواطنين الى الوقوف مع هذه القوى في وجه فورة المخربين".

ثالثا: "التقصير الوحيد الذي تقوم به الأجهزة الأمنية هو عدم ذكر أسماء هؤلاء الذين عاثوا فسادا وتخريبا في الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي اذا ما ذكرت الأسماء بوضوح تام ندرك عندئذ من هو المسؤول حقيقة عما جرى في 13-6-2020”.
رقم : 868876
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يسل السيف ضد ايران!
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
لبنان ولعبة الشارع.. سيناريو خطير لتمرير اجندات مشبوهة
16 حزيران 2020
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
موسوي: استمرار الحظر التسليحي على ايران خط أحمر
15 حزيران 2020
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
الإعلام السعودي يستهدف ‘‘حزب الله‘‘ ويتعامى عن قضايا العرب
15 حزيران 2020
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
الكاظمي والمستنقع الاقتصادي العراقي
15 حزيران 2020
ما الذي يحدث في سياتل؟
ما الذي يحدث في سياتل؟
15 حزيران 2020
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين
مصير ادلب... وتقاسم الأدوار بين الارهابيين 'الجدد'
15 حزيران 2020
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
هكذا ردعت إيران أمريكا.. العين بالعيون والناقلة بالناقلات
13 حزيران 2020
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
تقرير غوتيرش.. طوق نجاة لترامب أم للمنظمة الدولية؟
13 حزيران 2020
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
الحرس الثوري يجري مناورات الاقتدار في محافظة كردستان
13 حزيران 2020
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
بريطانيا ترسل قوات ومنظومات دفاعية إلى السعودية.. ما السبب؟
13 حزيران 2020
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
13 حزيران 2020
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
الأزمة في لبنان.. بين الفراغ والاقتصاد والاجندات الخارجية
13 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس