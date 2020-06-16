هوبكنز:إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 8 ملايين بالعالم

وأشارت أحدث إحصائيات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية والمتخصصة في إحصائيات كوفيد-19 حول العالم، إلى أن إصابات الفيروس التاجي وصلت إلى 8 ملايين و5 آلاف في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينتش.



فيما تخطت الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 حاجز 435 ألف و662 حالة وفاة عالميا.



وأكدت إحصائيات الجامعة الأمريكية أن 3 ملايين و832 ألفا و784 شخصا تعافوا نهائيا من فيروس كورونا المستجد.



وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول حول العالم تضررا بكوفيد-19، حيث قاربت الإصابات حاجز المليوني و112 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 576 ألف شخص، فيما بلغت الوفيات 116 ألفا و114 شخصا.



وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بمعدل إصابات تخطى 888 ألفا، توفي منهم ما يقارب 44 ألفا بينما تعافى أكثر من 472 ألف شخص.



وحلت روسيا – وفقا لإحصائيات الجامعة – في المرتبة الثالثة بمعدل إصابات وصل إلى 536 ألف و484 حالة، بينما تعافى أكثر من 284 ألف شخص، وتوفي حوالي 7 آلاف و81 حالة فقط.